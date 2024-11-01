Во Фрунзенском районе повысили надежность теплоснабжения 2 тысяч петербуржцев

Сообщили в «Теплосети» Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили монтаж, диагностику и ввод в эксплуатацию нового участка теплопровода от распределительной сети «Олеко Дундича» для организации подключения к системам теплоснабжения жилого дома по адресу: Шипкинский пер.