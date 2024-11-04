Древнеримская плотина спасла испанский город от наводнения

Причиной страшного наводнения в Испании стало сочетание двух погодных аномалий. В то время как в стране растет общественное недовольство из-за неэффективной реакции властей на наводнение, появились драматичные кадры, показывающие, как один из городов в Арагоне избежал самых страшных разрушений благодаря римской плотине, построенной около 2000 лет назад, сообщает Daily Mail.