Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Польше собрали $18 тысяч для депутата сейма, потушившего ханукальные свечи

В Польше собрали $18 тысяч для депутата сейма, потушившего ханукальные свечи

В Польше в течение нескольких часов пользователи Интернета собрали более 73 тысяч злотых (около 18,3 тысячи долларов), чтобы погасить финансовое наказание депутата сейма Гжегожа Брауна, который во вторник, 12 декабря, потушил огнетушителем ханукальные свечи в коридоре парламента.

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