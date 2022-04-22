Участница «Поля чудес» из Донецка поблагодарила российского бизнесмена за подаренный дом

Участницей одного из последних выпусков «Поля чудес» оказалась беженка из Донбасса Ирина. В рамках передачи она сообщила, что теперь проживает в доме в пригороде Санкт-Петербурга, который её семье подарил российский бизнесмен Евгений Пригожин.