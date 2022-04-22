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Участница «Поля чудес» из Донецка поблагодарила российского бизнесмена за подаренный дом

Участница «Поля чудес» из Донецка поблагодарила российского бизнесмена за подаренный дом

Участницей одного из последних выпусков «Поля чудес» оказалась беженка из Донбасса Ирина. В рамках передачи она сообщила, что теперь проживает в доме в пригороде Санкт-Петербурга, который её семье подарил российский бизнесмен Евгений Пригожин.

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