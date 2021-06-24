Живем с детьми в съеме, а мама лишнюю квартиру продает и покупает дом на юге

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семьяЖивем с детьми в съеме, а мама лишнюю квартиру продает и покупает дом на юге– Нет, я прекрасно понимаю, что никто никому ничего не должен! – рассказывает тридцатидвухлетняя Нина.Вернуться к статье154НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLLuidmilaОна покупает дачу себе, но прикрывается внуками, чтобы не было угрызений совести. Но так как она видимо совершенно не понимает, что такое содержать дом вдалеке от места проживания и выбирает по картинкам, и что её дети, не имеющие жилья не смогут ей помогать не материально, не физически, она этот дом вскорости продаст с большим дисконтом. Глупая женщина.LLuidmilaОна покупает дачу себе, но прикрывается внуками, чтобы не было угрызений совести. Но так как она видимо совершенно не понимает, что такое содержать дом вдалеке от места проживания и выбирает по картинкам, и что её дети, не имеющие жилья не смогут ей помогать не материально, не физически, она этот дом вскорости продаст с большим дисконтом. Глупая женщина.МТМарина ТомашевскаяУвы! Выживает из ума!Марина ЕнжиевскаяДоли в двух квартирах пусть выкупают родственники, плюс материнский капитал - вот первый взнос на квартиру. Ипотеку взять - не за съёмную платить, а за свою. Я бы так сделала. Или у матери выкупить вторую квартиру таким образом. Не отдала сейчас и потом хрен дождёшься.Людмила людмилаЯ вообще не понимаю в чём проблема?Учитесь жить своей жизнью,спрашивайте не с мамы,а со своего мужа,с которым рожали деток.Когда то всё достанется вам.Дайте матери пожить остаток жизни так, как ей хочется.Только в нашей стране родители до смерти должны своим детям!А вы матери помогаете хотя бы чем то?Думаю,что нет!И не собираетесь этого делать!И почему ваша мать должна,а родители мужа-нет?Он главный в семье,пусть заботится.LLuidmilaМать, на минуточку, не желает выплатить дочери треть стоимости квартиры, которая принадлежит дочери. Нет?МСМаргарита СладковаЯ поддерживаю идею продажи доли совладельцам квартир.Действительно,с учётом маткапитала на первый взнос хватит.Нужно же решать вопрос жилья.А2Александр 24Легко рассуждать! А если у совладельцев денег нет или они не захотят покупать,то что? Продать долю бандитам? А мать просто жадная,эгоистичная дура. У меня была ( и есть ) "лишняя" 1-комнатная квартирка,так я не задумываясь впустил туда жить дочь с зятем. А когда продали свою 2-х комнатную,то все деньги отдали дочери на строительство коттеджа. Сейчас уже всё давно "устаканилось" и все счастливы.LLuidmilaУ этого конкретного совладельца есть дополнительная квартира, которую она получилв в наследство и жаждет продать и купить дом в Крыму. Вот только "забыла", что нужно треть отдать дочери за квартиру, которая в собственности обеих.А2Александр 24Всё зависит от совести. Дочь - что? Заработала эту квартиру? Просто получила долю по праву прописки,а мать горбатилась за эту квартиру полжизни,а Вы про какую-то "долю". Когда я продавал свою 2-х комнатную квартиру,дети даже не заикнулись о каких-то "своих" долях,потому как имели совесть,понимая,что,в конечном счёте,это квартира отца с матерью. Так что кончайте про доли - эти доли они получат,но после смерти родителей. А нет совести - так это совсем другой разговор.LLuidmilaЕсли не знаешь, как поступить, поступай по закону. Мать работала ранее, дочь работает сейчас. Треть квартиры принадлежит дочери, у матери есть средства на выкуп доли, вот пусть и выкупает. Не хотела делить квартиру с дочерью? Нужно было оставить её муниципальной и не приватизировать.МСМаргарита СладковаВы заблуждаетесь на счёт принадлежности долей.В советское время квартиру предоставляли с учётом количества детей и даже их пола,поэтому при приватизации дети и имеют долю,которой в дальнейшем вправе воспользоваться.Или не нужно приватизировать квартиру,особенно на несколько долей.А2Александр 24В чём я заблуждаюсь? По-Вашему я не знаю,как давали квартиры и как их потом приватизировали? Я просто сказал,что наряду с долями в квартире,деткам надо ещё и совесть иметь. А что на них в СССР давали дополнительные метры,я и без Вас прекрасно знаю. Но ещё раз подчёркиваю - они не приложили к этим метрам ни капли своего труда - чего Вам ещё непонятно? Ещё раз для Вас повторяю - претендовать на эти метры,тем более требовать от родителей какой-то "компенсации",могут только бессовестные дети.LLuidmilaТо есть, мать, сейчас имеет две квартиры. Потому что жила в квартире своей матери, пока не родила дочь и поэтому получила квартиру себе с дочерью. В тоже время выперла дочь на съём (не дала жить и рожать детей в полученной квартире) пока дочь не купит себе жильё. В тоже время квартиру бабки в наследство получила и пытается её просрать. То есть о ней самой заботились сначала родители, потом государство. А она дочь выперла с голым задом и помогать не собирается. И кто тут бессовеcnный?LLuidmilaТо есть, мать, сейчас имеет две квартиры. Потому что жила в квартире своей матери, пока не родила дочь и поэтому получила квартиру себе с дочерью. В тоже время выперла дочь на съём (не дала жить и рожать детей в полученной квартире) пока дочь не купит себе жильё. В тоже время квартиру бабки в наследство получила и пытается её просрать. То есть о ней самой заботились сначала родители, потом государство. А она дочь выперла с голым задом и помогать не собирается. И кто тут бессовеcnный?Комментировать
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