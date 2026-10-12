Что изменится в ОСАГО в ближайшее время

Когда запустят проверку ОСАГО по камерамПроект автоматической проверки ОСАГО по дорожным камерам вышел на финишную прямую, рассказал начальник управления методологии страхования РСА Андрей Спиров на конференции МИЦ «Известия».
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