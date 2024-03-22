Ивановская область участвует в конкурсе видеороликов, посвященных достижениям федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" В пятнадцатый день конкурса 22 марта была представлена первая часть видеороликов Центрального федерального округа.
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