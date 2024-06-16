Швеция и Иран при посредничестве Омана обменялись заключенными

Швеция и Иран провели обмен пленными при посредничестве Омана, сообщил 15 июня телеканал CNN.Иран освободил гражданина Швеции Йохана Флодеруса, а также Саида Азизи, имеющего шведское и иранское гражданство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии