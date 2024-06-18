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Врач перечислила полезные для печени продукты

Врач перечислила полезные для печени продукты

Сохранить печень здоровой помогут кофе и селёдка.Согласно результатам исследований, ежедневное употребление одной или двух чашек кофе в день способствует улучшению работы печени.

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