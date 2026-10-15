В Москве насчитывается 140 бильярдных — за год их стало на 28 процентов больше. Такую статистику за период с 1 октября 2025 года по 1 октября 2026 года предоставила Агентству городских новостей «Москва» пресс-служба геосервиса «Яндекс Карты».