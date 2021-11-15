Любовный гороскоп для Рака на 2022 год: в чем опасность иметь нескольких партнеров и когда лучшее время для свадьбы

Раки, январь будет для вас напряженным. Скорее всего, именно этот месяц (его конец) будет переломным в вашей любовной жизни - может быть серьезный скандал, расставание, или наоборот - встреча человека, с которым вы решите связать себя узами брака.
Раки, январь будет для вас напряженным. Скорее всего, именно этот месяц (его конец) будет переломным в вашей любовной жизни - может быть серьезный скандал, расставание, или наоборот - встреча человека, с которым вы решите связать себя узами брака.
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