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Любовный гороскоп для Рака на 2022 год: в чем опасность иметь нескольких партнеров и когда лучшее время для свадьбы

Любовный гороскоп для Рака на 2022 год: в чем опасность иметь нескольких партнеров и когда лучшее время для свадьбы

Раки, январь будет для вас напряженным. Скорее всего, именно этот месяц (его конец) будет переломным в вашей любовной жизни - может быть серьезный скандал, расставание, или наоборот - встреча человека, с которым вы решите связать себя узами брака.

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