В Южной Корее 16 человек погибли из-за аномальной жары

Жертвами аномальной жары в Южной Корее стали 16 человек, сообщает KP.RU со ссылкой на Reuters.Президент страны Ли Чжэ Мен поручил властям усилить помощь пострадавшим и принять дополнительные меры для защиты населения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии