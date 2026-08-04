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Аргументы и Факты

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В Южной Корее 16 человек погибли из-за аномальной жары

В Южной Корее 16 человек погибли из-за аномальной жары

Жертвами аномальной жары в Южной Корее стали 16 человек, сообщает KP.RU со ссылкой на Reuters.Президент страны Ли Чжэ Мен поручил властям усилить помощь пострадавшим и принять дополнительные меры для защиты населения.

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