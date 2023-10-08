7 октября - Всемирный день охраны труда.

7 октября этого года или в ближайшие к нему даты международное профсоюзное движение будет в шестнадцатый раз проводить Всемирный день действий за достойный труд, утвержденный в 2008 году по инициативе Международной конфедерации профсоюзов (МКП).
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