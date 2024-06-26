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Владимир Храменков: готов к труду и активному отдыху.

Владимир Храменков: готов к труду и активному отдыху.

Энергетический цех ЗСКГШ - место работы слесаря-ремонтника Владимира ХРАМЕНКОВА, чье фото недавно появилось на Доске почета Общества, будто было выбрано для полного соответствия с жизненным кредо молодого человека.

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