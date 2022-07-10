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Защитник «Барселоны» Пике расстался с женщиной, с которой изменил Шакире

Защитник «Барселоны» Пике расстался с женщиной, с которой изменил Шакире

Игрок ФК «Барселона» Жерар Пике расстался с женщиной, с которой изменил певице Шакире. Фото: из открытых источников По данным Marca, ссылающегося на слова фотографа Жорди Мартина, футболист Жерар Пике хочет наладить отношения с певицей Шакирой.

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