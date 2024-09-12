В Петербурге раскрыли канал легализации мигрантов

Полиция Санкт-Петербурга задержала шестерых подозреваемых в организации нелегальной миграции. Они обеспечивали иностранцам фиктивную регистрацию при содействии двух сотрудников центра госуслуг, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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