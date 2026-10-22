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УНИКС на домашней площадке обыграл МБА со счетом 83:56. Главный тренер казанцев Милан Каракаш после матча отметил сильную игру команды на подборе, но остался недоволен недостаточным движением мяча в нападении.