УНИКС на домашней площадке обыграл МБА со счетом 83:56. Главный тренер казанцев Милан Каракаш после матча отметил сильную игру команды на подборе, но остался недоволен недостаточным движением мяча в нападении.
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