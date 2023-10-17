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Дальний Восток России увеличил экспорт рыбы и рыбопродукции в 2023 году

Дальний Восток России увеличил экспорт рыбы и рыбопродукции в 2023 году

По данным Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, за первые девять месяцев 2023 года из тихоокеанских регионов Дальнего Востока было экспортировано 1,338 млн тонн рыбы и рыбопродукции, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Дааааа🤦‍♂️в Центральном Федеральном округе рыбы вообще можно сказать нетуууу, зато экспортируют !!!
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