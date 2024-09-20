Спецслужба США заинтересовалась удаленным постом Маска о покушении на Байдена

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Секретная служба США заинтересовалась удаленной публикацией американского предпринимателя Илона Маска в соцсети Х, в которой он удивился отсутствию попыток покушения на действующего американского лидера Джо Байдена и вице-президента страны Камалу Харрис.