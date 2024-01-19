Анастасия Ракова рассказала о начале приема первых пациентов в обновленном корпусе №4 московской больницы №52

В центрах организованы дневные стационары Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поделилась информацией, что для населения Москвы начал работать модернизированный корпус № 4 городской больницы № 52.
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