Синоптики рассказали, когда в Свердловской области станет прохладнее

Но прощаться с летней жарой ещё раноЖара в Свердловской области продержится ещё как минимум три дня. Как пишет в своём Telegram-канале метеоролог Алексей Пулин, вчера, 8 июля, дневной максимум в Екатеринбурге составил +27,6 градуса.
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