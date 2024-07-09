Синоптики рассказали, когда в Свердловской области станет прохладнее

Но прощаться с летней жарой ещё раноЖара в Свердловской области продержится ещё как минимум три дня. Как пишет в своём Telegram-канале метеоролог Алексей Пулин, вчера, 8 июля, дневной максимум в Екатеринбурге составил +27,6 градуса.