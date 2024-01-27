Лукашенко отправился с визитом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию. Как сообщает БЕЛТА, глава государства примет участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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