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Трусова о показательном Кондратюка: «Для меня эта постановка самая продуманная. Марк устроил целое представление и погрузил нас в сказку»

Александра Трусова рассказала, почему ей понравился номер Марка Кондратюка на шоу-турнире.  «Заключительный номер, который не оставил меня равнодушной, — это, конечно, выступление Марка Кондратюка.

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