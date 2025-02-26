Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Рожали на продажу»: многодетные матери поставили торговлю детьми на поток, им грозит «административка»

«Рожали на продажу»: многодетные матери поставили торговлю детьми на поток, им грозит «административка»

БлокнотРУ В Москве следователи завершили расследование уголовного дела о торговле детьми в отношении многодетных матерей Юлии Логиновой и Натальи Патоки, сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката одной из обвиняемых Станислава Кулова.

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