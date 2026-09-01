«Историческая сделка» США с Венесуэлой: карета может превратиться в тыкву

Белый дом заявил о заключении исторической сделки с Венесуэлой, которая является бесспорным мировым лидером по нефтяным запасам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Он зиговал и пел...
- "Мир подошёл к ре...
- IV Глава Пентагона Х...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым