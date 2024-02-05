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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Украинцев нисколько ни для чего не нужно (с)

  Как  вы   знаете,   на днях  произошло  вполне  прецедентное  событие:    некая    пани    Буянова,   украинка,    понаехавшая  в  Москву  из  Львова    и    работающая  врачихой (при  этом  возраст  у  неё уже  пенсионный)      поглумилась  над  ребёнком,   чей   отец  погиб  в  СВО.

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ИП
Игорь Петров
Хохол-это диагноз. Не лечится...
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