Более 8 млн рублей на лекарства получат 6300 жителей Новосибирской области

Первый заместитель gредседателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил о решении Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, касающемся Новосибирской области.