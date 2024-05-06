В Москве суд вынес приговор главе цветочной компании за пожар с погибшими

Генерального директора цветочной компании в Москве, на складах которой на Комсомольской площади в результате пожара в 2022 году погибли семь человек, Мещанский районный суд приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
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