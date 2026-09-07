Концерт Канье Уэста в Петербурге под угрозой срыва из-за стадиона

Петербургская «Газпром Арена» не заключала договор на проведение концерта Канье Уэста, поэтому мероприятие на данной площадке состояться не может.
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