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ЗАПАДУ ПРИДЁТСЯ ПОЖЕРТВОВАТЬ УКРАИНОЙ

ЗАПАДУ ПРИДЁТСЯ ПОЖЕРТВОВАТЬ УКРАИНОЙ

Осознание бесперспективности, ведущейся на Украине войны и все признаки того, что боеспособность ВСУ медленно, но непрерывно снижается, заставляет западных союзников Киева лихорадочно искать варианты стабилизации ситуации.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Значит удар будет нанесен опять по себе, по украине
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5 час.
Natalija Osminina
&quot;Теперь точно тот же финт Запад постарается повторить с прямым участием своих войск...&quot; - и сразу получит Цирконами по собственным городам, ну, вернее, по базам, аэродромам и пр. военной хрени..  И главное, что ничего за это России не будет.
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4 час.
М
Мария
Дай Бог! Аминь.
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2 час.

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