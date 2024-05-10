ЗАПАДУ ПРИДЁТСЯ ПОЖЕРТВОВАТЬ УКРАИНОЙ

Значит удар будет нанесен опять по себе, по украине

Natalija Osminina

"Теперь точно тот же финт Запад постарается повторить с прямым участием своих войск..." - и сразу получит Цирконами по собственным городам, ну, вернее, по базам, аэродромам и пр. военной хрени.. И главное, что ничего за это России не будет.