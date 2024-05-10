Осознание бесперспективности, ведущейся на Украине войны и все признаки того, что боеспособность ВСУ медленно, но непрерывно снижается, заставляет западных союзников Киева лихорадочно искать варианты стабилизации ситуации.
ЗАПАДУ ПРИДЁТСЯ ПОЖЕРТВОВАТЬ УКРАИНОЙ
Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Значит удар будет нанесен опять по себе, по украине
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5 час.
Natalija Osminina
"Теперь точно тот же финт Запад постарается повторить с прямым участием своих войск..." - и сразу получит Цирконами по собственным городам, ну, вернее, по базам, аэродромам и пр. военной хрени.. И главное, что ничего за это России не будет.
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4 час.
М
Мария
Дай Бог! Аминь.
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2 час.
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