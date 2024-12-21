«Самая скандальная комедия»: за что в СССР так ругали «Веселых ребят»

Культура в Советском Союзе должна была являться частью социалистической идеологии. Если в каких-то произведениях литературы, музыки или искусства просматривалось нечто, идущее вразрез с официальной линией партии, это могло привести к гонениям и даже к репрессиям.
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