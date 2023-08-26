Жанибек Алимханулы: «Верю, что смогу собрать четыре пояса»

Чемпион мира по версии WBO Жанибек Алимханулы заявил, что сможет собрать все титулы в среднем весе. «Если ты не можешь думать по-крупному, то не сможешь ничего достичь! Для больших дел нужна вера! Я верю, что смогу собрать четыре пояса и стать чемпионом в четырех весах! Даст бог, будем вместе праздновать этот день!», — заявил Алимханулы.
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