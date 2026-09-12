Испанец овладел искусством мять камни

Испанский скульптор Хосе Мануэль Кастро Лопес (José Manuel Castro López) не боится экспериментировать и создавать удивительные произведения, которые переворачивают представления о привычных вещах с ног на голову.
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