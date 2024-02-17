Веселая вдова — Смерть Навального окончательно освободила его жену

НП Наталья Павлова Западные СМИ хотят смертью Навального перебить интерес своей публики к интервью Путина. Они будут и будут раздувать эту "новость". А вот об американском журналисте, умершем в украинской тюрьме, так же широко и с негодованием вещали? Или ни гу-гу? Что-то кажется, что молчали, "как рыба об лёд"...

Наташенька Владимировна Ой, а может вы скажите почему у меня болит голова. Редко когда не сильная боль. А так прям до тошноты. Врачи говорят здорова, не может голова всегда болеть. Не надо врать. Может быть подскажите, что делать. Гильятину не предлагать. Спасибо.