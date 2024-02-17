Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Веселая вдова — Смерть Навального окончательно освободила его жену

Веселая вдова — Смерть Навального окончательно освободила его жену

Политнавигатор Юлия Навального не смогла сдержать торжествующей улыбки, когда выступала сегодня на Мюнхенской конференции, на которой «случайно» оказалась.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Западные СМИ хотят смертью Навального перебить интерес своей публики к интервью Путина. Они будут и будут раздувать эту &quot;новость&quot;. А вот об американском журналисте, умершем в украинской тюрьме, так же широко и с негодованием вещали? Или ни гу-гу? Что-то кажется, что молчали, &quot;как рыба об лёд&quot;...
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16 час.
Наташенька Владимировна
Ой, а может вы скажите почему у меня болит голова. Редко когда не сильная боль. А так прям до тошноты. Врачи говорят здорова, не может голова всегда болеть. Не надо врать. Может быть подскажите, что делать. Гильятину не предлагать. Спасибо.
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16 час.
Виктор Луговой
А что, версия естественной смерти совсем не рассматривается? Ну, то есть есть обычные двуногие, они могут умирать как им заблагорассудится, хотят от инфаркта - мрут от инфаркта, хотят от тромба - вольному воля, и про таких доктор сказует пост мортем &quot;За каждым из нас смерть ходит с пистолетом&quot;... а есть фигуры-перефигуры, их бытовая смерть ну просто обязнутая стороной обходить, оне отлиты из мрамора и позолочены до кишечной селезёнки?
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16 час.

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