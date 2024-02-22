Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае спадут аномальные морозы

В регионе еще действует штормовое предупреждение, но через несколько дней в регионе потеплеет до -7 градусов Штормовое предупреждение из-за аномально холодных температур сохранится в Алтайском крае до утра 23 февраля, однако самые сильные морозы мы уже пережили.
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