Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае спадут аномальные морозы

В регионе еще действует штормовое предупреждение, но через несколько дней в регионе потеплеет до -7 градусов Штормовое предупреждение из-за аномально холодных температур сохранится в Алтайском крае до утра 23 февраля, однако самые сильные морозы мы уже пережили.