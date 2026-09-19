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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» обыграл «Рому» в 6 из 7 последних матчей. В предстоящей очной встрече букмекеры дают командам примерно равные шансы

«Интер» сыграет с «Ромой» в гостях в 5-м туре Серии А.  Букмекеры дают командам близкие коэффициенты на победу: 2.

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