Кризис в королевском доме: скандал между принцем Гарри и королевой Камиллой Елена ГалицкаяНедавний визит принца Гарри в Лондон оказался не только поводом для семейного приветствия, но и катализатором для давно бурливших отношений между ним и его мачехой, королевой Камиллой.