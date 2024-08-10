Мужа отбила, женила на себе, любила безумно, он тоже полюбил, но…. Со временем начал бухать, с работы уволили, год сидит дома, пьет с утра до вечера, все болит у него, работать по его словам не может, так как на работе бухать нельзя да и привык дома сидеть нихрена не делает! Моется раз в месяц, ходит как бомж в грязных вещах, хотя новых вещей полный шкаф! Каждый день оскорбляет меня, называет шл… ой, и многими другими матерными словами! А я фигачу на работе, без выходных, содержу полностью семью, плачу за все, интернет, ЖКХ, еда и его бесконечные хотелки! Идем в магазин: хочу это, хочу то….
Мужа отбила и женила на себе
Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Чужое трогать нельзя! Теперь получай бумеранг!
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14 час.
ВераВерная
Ну тут комментировать - только портить))) люби дальше своего алкаша, судьба у тебя такая!
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14 час.
Диляра Садыкова
Тут очень верно было сказано про ЧУЖОЕ. Одна дорога в клинику, лечиться от алкоголизма, к психиатру. Вы никогда себе не простите, что бросили человека в беде. Внутренности у него уже прожжённые, он долго не проживёт, но остаток жизни прожить в рассудке вы должны ему помочь. Это вам расплата.
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11 час.
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