Мужа отбила и женила на себе

Мужа отбила, женила на себе, любила безумно, он тоже полюбил, но…. Со временем начал бухать, с работы уволили, год сидит дома, пьет с утра до вечера, все болит у него, работать по его словам не может, так как на работе бухать нельзя да и привык дома сидеть нихрена не делает! Моется раз в месяц, ходит как бомж в грязных вещах, хотя новых вещей полный шкаф! Каждый день оскорбляет меня, называет шл… ой, и многими другими матерными словами! А я фигачу на работе, без выходных, содержу полностью семью, плачу за все, интернет, ЖКХ, еда и его бесконечные хотелки! Идем в магазин: хочу это, хочу то….