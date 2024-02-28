Politico: Конгресс США достиг соглашения о предотвращении шатдауна

Представители республиканской и демократической партий в Конгрессе США достигли договоренностей, которые дают возможность не допустить приостановку работы федерального правительства (шатдаун) из-за прекращения финансирования.
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