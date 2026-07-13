После 30 лет брака Сергей Доренко ушел к девушке, ровеснице своей дочери: чем закончилась эта история

«После сорока лет жена перестает играть в лапочку, кисочку, милую кошечку. Возникает ощущение, что тебя стали меньше любить, и ты начинаешь горевать по этому поводу», — так Сергей Доренко объяснял решение, которое в свое время поразило светскую публику.