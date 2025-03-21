Что происходит у "Крокус Сити Холла" в преддверии годовщины теракта 22 марта 2024 года

22 марта 2025 года около концертного зала откроют памятник жертвам теракта.Жизнь вокруг "Крокус Сити Холла", где произошла страшная трагедия, кипит.
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