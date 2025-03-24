Домантас Сабонис может вернуться на площадку в матче с «Бостоном»

Сабонис подвернул голеностоп в игре против «Мемфиса» 18 марта и пропустил 3 игры с тех пор. «Кингс» сообщают, что центровой достиг «значительного прогресса» в восстановлении и будет внесен в список травмированных с пометкой «под вопросом» на игру против «Селтикс».