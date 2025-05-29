Россияне положительно оценили смену управленческой элиты в стране

МОСКВА, 29 мая, ФедералПресс. В пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» прошёл круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Кадровая политика Президента: как в России формируется новая управленческая элита».
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