Мединский заявил, что Россия получила от Украины ее меморандум о прекращении огня

В документе содержатся требования, которые схожи с условиями, ранее выдвинутыми Киевом Глава российской делегации на переговорах в Турции Владимир Мединский заявил, что Россия получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта, пишет RT.
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