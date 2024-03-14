Помощница Касаткиной рассказала о последних днях жизни артистки

Народная артистка РСФСР и руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина почти до последних дней своей жизни посещала репетиции и усиленно готовила балетную программу к своему юбилею.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии