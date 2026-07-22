Ибрагимович – в адрес экс-игрока «Зенита»: «Паредесу повезло, что на поле не было меня…»

Златан Ибрагимович заявил, что после финала чемпионата мира ударил бы Леандро Паредеса головой. Лучший бомбардир в истории сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал скандальный эпизод после окончания финала ЧМ-2026 с участием полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса.
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