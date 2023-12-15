Стало известно, когда пройдет "Алтайская зимовка" в барнаульском парке "Центральный"

"Алтайская зимовка" в барнаульском парке "Центральный" должна была состояться 3 декабря, но тогда ее отменили "Алтайская зимовка" все-таки состоится в барнаульском парке "Центральный" 16 декабря, сообщили в группе "Алтайской зимовки" во "ВКонтакте".