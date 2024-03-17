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Энтони Дэвис получил контузию левого глаза в первой четверти матча с «Голден Стэйт»

Энтони Дэвис получил контузию левого глаза в первой четверти матча с «Голден Стэйт»

Центровой «Лейкерс» получил контузию левого глаза по сообщению клуба. Дэвис был травмирован в столкновении с Трэйсом Джексоном-Дэвисом.

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