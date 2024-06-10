Минпромторг: новая судоверфь будет производить до 12 кораблей в год

На Северо-Западе России будет построена новая крупнотоннажная верфь. Точное место еще не выбрано, но уже известны сроки строительства, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
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