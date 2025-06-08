На фольклорно-этнографическом фестивале "Троица на Бузулуке", который пройдет в станице Филоновской, у всех желающих будет уникальная возможность прикоснуться к традициям воинской культуры.
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На фольклорно-этнографическом фестивале "Троица на Бузулуке", который пройдет в станице Филоновской, у всех желающих будет уникальная возможность прикоснуться к традициям воинской культуры.